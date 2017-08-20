Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık öncesindeki en önemli turnuva olan Cincinnati Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Nick Kyrgios rüzgarı esti. Daha önce 2014 yılında Wimbledon dördüncü turunda mağlup ettiği rakibine karşı ikinci galibiyetini ABD'de elde eden Avustralyalı raket set vermeden yarı finale yükseldi.

Henüz maçın başında Nadal'ın iki kez servisini kıran ve sette avantajı tamamen eline geçiren dünya 23 numarası, servis kırma puanı dahi göstermediği ilk seti 6-2 ile rahat bir şekilde hanesine yazdırdı. Dengede geçen ikinci sette ilk servis kıran yine Kyrgios oldu. Bu sette de avantajı yakalayan Avustralyalı maç için servis attığı 10.oyunda Nadal'ın direnci ile karşılaştı ve turnuva 1 numarası karşı servis kırarak sete ortak olmayı başardı. Bir sonraki oyunda İspanyol tenisçinin servisini bir kez daha kıran Nick Kyrgios kendi servis attığı 12.oyunda bu kez hata yapmadı ve 1 saat 22 dakika sonunda maça nokta koymayı başardı.

Maçın ardından konuşan Rafa "Kyrgios ile oynamak çok zor, ancak ben de kötü oynadım, ikinci sette kritik yerde geri döndüm ancak bir sonraki oyunda korkunç derecede kötüydüm. Bu turnuvada rekabet edebilmek benim için hep zor oluyor, burada ritmimi bulamıyorum yine de seneye denemeye devam edeceğim" sözleri ile hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Nadal bu turnuvadaki ilk ve tek kupasını 2013 yılında finalde John İsner'ı mağlup ederek kaldırmıştı.

Öte yandan Nadal'ı turnuva dışına iterek büyük bir başarıya imza atan Nick Kyrgios kariyerinin ilk Masters 1000 finali için, Dominic Thiem'i mağlup eden David Ferrer ile karşılaşacak.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net