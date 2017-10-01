Pekin'de düzenlenen turnuvada mutlu sona Rafael Nadal ulaştı. Turnuvanın birinci turunda iki maç puanı çeviren dünya 1 numarası, bugün gelen şampiyonlukla birlikte ATP 500 turnuvalarında en fazla şampiyonluk gören tenisçi unvanını eline geçirirken, galibiyet serisini de 12 maça çıkarmış oldu.

Her iki sette de rakibinin servisini ikişer kez kırarak yalnızca 1 saat 33 dakikada maça nokta koymayı başaran İspanyol raket 12 yıl aradan sonra Pekin'de bir kez daha şampiyon oldu ve ayrıca 2013 yılından sonra da ilk defa bir sezonda 6 şampiyonluk barajını geçmiş oldu.

Final sonrası konuşan dünya 1 numarası duygularını "2005 yılında burada şampiyon olduğumda, 2017 yılında hala oynuyor olabileceğimi hayal bile edemezdim, ancak bugün buradayım ve hala kupa kazanabiliyorum, bu gerçekten büyük mutluluk" cümleleri ile dile getirirken finalde mağlup ettiği Kyrgios ise "Nadal harika bir sezon geçiriyor, bu şampiyonluğu da sonuna kadar haketti. O'nu izlemek her zaman büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nadal klasmandaki 1 numara koltuğunu biraz daha sağlamlaştırdı ve Federer ile arasındaki puan farkını 2370'e çıkardı. Her iki tenisçinin de sezonun kalan bölümünde koruması gereken puan bulunmuyor.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net