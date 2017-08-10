2011 yılından bu yana ilk kez bir Masters turnuvasında ilk iki seribaşı olarak mücadele eden Roger Federer ve Rafael Nadal, Rogers Cup'da üçüncü tura yükseldi.







İkinci tur maçlarında korta ilk çıkan isim daha önce burada iki şampiyonluk yaşamış Federer’di. Daha önce 2014 yılında yine bu turnuvanın ikinci turunda karşı karşıya gelen ikili 3 yıl sonra yine aynı turnuvanın aynı turunda karşılaştılar. Servis attığı oyunlarda sorun yaşamayan ve ilk servislerinden %86 ile puan çıkartan dünya 3 numarası, her iki sette de rakibinin servisini ikişer kez kırarak 53 dakika süren maçı 6-2, 6-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Ekselansları bu galibiyetle birlikte üst üste 32 set kazanarak kendi kariyer rekorunu da kırmış oldu. Federer son set kaybını 14 Haziran’da Stuttgart’ta Haas’a karşı yaşamıştı.





Federer’den sonra sahne sırası burada üç şampiyonluğu bulunan Nadal’daydı. Andy Murray’nin Cincinnati Tenis turnuvasından çekilmesi ile birlikte burada yarıfinal görmesi halinde tekrar dünya 1 numarası olacak İspanyol Rafael Nadal, genç Borna Coric ile karşılaştı. Tıpkı Federer gibi Nadal da her iki sette rakibinin servislerini ikişer kez kırdı ve servislerinde sorun yaşamayarak 73 dakika sonunda maçı 6-1, 6-2 ile kazanarak üçüncü tura çıktı. Rafael Nadal bu galibiyetle birlikte bu sezon sert zemin ve toprak zeminde 20 galibiyet barajını geçen ilk oyuncu oldu. (Sert/ 20-5) (Toprak/24-1)





Federer’in 3.turdaki rakibi İspanyol David Ferrer olurken, Nadal ise kendisinden sonra Masters 1000 turnuvalarında son 16’ya kalan en genç raket olan Denis Shapovalov ile çeyrek final için kozlarını paylaşacak.



