Çiftler kura çekimine katılan Williams Kardeşler'in neşesi yerindeydi.

Yılın ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta teklerden sonra çiftler ana tablo eşleşmeleri de belli oldu. Kura çekimine Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra ilk kez çiftlerde birlikte korta çıkacak Williams Kardeşler de katıldı. Melbourne'de 15. çiftler Grand Slam şampiyonluklarını kovalayacak Serena-Venus Williams çifti, 2 nolu seribaşları Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova'nın tarafına düştü.

Geçen yıl Roland Garros'ta şampiyonluk yaşayan Caroline Garcia/Kristina Mladenovic çifti ise ilk kez birlikte korta çıkacakları Melbourne'de 1 numaralı seribaşı olarak ter dökecek.





Çiftlerde 1 numaralı koltuğun yeni sahibi Bethanie Mattek-Sands ise Avustralya Açık'ta hem koltuğunu korumak hem de kupa için mücadele verecek. Turnuvada alınacak sonuçlara göre Caroline Garcia, Kristina Mladenovic ve Elena Vesnina'nın da çiftlerde dünya 1 numarası olma şansı bulunuyor.