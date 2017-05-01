Günün erken saatlerinde yapılan açıklama neticesinde sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta wildcard ile yer alamayacağını öğrenen Rus tenisçi Maria Sharapova, İtalya'nın başkenti Roma'daki WTA turnuvasında çıktığı ikinci tur maçından sakatlık nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

15 aylık doping cezası sonrası Stuttgart'taki turnuvayla birlikte kortlara geri dönen Sharapova, Merkez Kort'ta kozlarını paylaştığı 16 numaralı seribaşı Mirjana Lucic-Baroni karşısında ilk seti 6-4 yitirdikten sonra ikinci seti 6-3'le hanesine yazdırdı. Roma'da wildcard ile boy gösteren Masha, final setinin ilk oyununun ardından tedavi molası için soyunma odasının yolunu tuttu.

Sol bacağının üst kısmı sarılı bir şekilde korta geri dönen Sharapova, iki oyun sonra ise durum 2-1 lehineyken maça daha fazla devam edemedi ve tur vizesini Lucic-Baroni'ye verdi. Adını son 16'ya yazdıran Avustralya Açık yarı finalisti Hırvat raket, üçüncü turda dünya 1 numarası Angelique Kerber ile Anett Kontaveit maçının galibiyle karşılaşacak.