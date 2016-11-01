Erkeklerde sezonun en başarılı sekiz tenisçisini buluşturan ATP Dünya Turu Finalleri, Londra'daki sekizinci yılını müthiş bir finalle geride bırakacak. Dünya klasmanında ilk iki sırada yer alan Andy Murray ile Novak Djokovic, TSİ 21.00'de başlayacak olan şampiyonluk maçında hem kupa hem de 1 numara için kozlarını paylaşacak.

Dün oynanan yarı final karşılaşmalarının ilkinde Milos Raonic ile karşı karşıya gelen Andy Murray, sezon sonu turnuvalarındaki ilk finaline 3 saat 39 dakika süren kıyasıya bir mücadelenin ardından ulaştı. Karar setinde iki kez maç için servise gelen fakat bu oyunları kazanamayan Muzza, tie-break'te yakaladığı dördüncü maç puanını sonuca çevirdi ve 5-7, 7-6(5) ve 7-6(9)'lık setlerin ardından adını finale yazdırdı.



Kei Nishikori ile Novak Djokovic'in yüzleştiği günün ikinci yarı final müsabakası ise ilkinin aksine son derece tek taraflı bir mücadeleye sahne oldu. 1 saat 7 dakika süren karşılaşmadan 6-1'lik iki setle galip ayrılan Djokovic, böylece Londra'da üst üste beşinci finalini yakalayarak Murray'nin şampiyonluk maçındaki rakibi oldu.

Murray ve Djokovic'i 35. kez karşı karşıya getirecek olan final mücadelesiyle ATP tarihinde ilk kez sezonu zirvede kapatacak ismi yılın son maçı belirlemiş olacak. Henüz iki hafta önce 1 numarayı Djokovic'ten devralan Murray'nin bugünkü büyük final öncesinde 23 maçlık bir galibiyet serisi bulunuyor.

Yunus Dilber

