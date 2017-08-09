Marin Cilic ve Sam Querrey, Federer'in önerisiyle efsane tenisçi Rod Laver'ı onurlandırmak amacıyla düzenlenecek olan gösteri turnuvası Laver Cup'a katılacaklarını açıklayan son tenisçiler oldular.

Laver Cup'ın bir parçası olmanın heyecan verici olduğunu söyleyen Wimbledon finalisti Cilic, "Avrupa takımını temsil etmek benim için büyük bir onur." diye konuştu.

Bu yıl Wİmbledon'da gördüğü yarı finalin kendisi için yeni bir zirve olduğunu belirten Querrey ise "Bu benim için harika bir sezon oluyor ve Laver Cup'ın bir parçası olmak için de sabırsızlanıyorum." dedi.



Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Laver Cup Avrupa ve Dünya takımlarından oluşacak.

22-24 Eylül tarihleri arasında Prag'da düzenlenecek olan Laver Cup'ta her takım altışar tenisçiden oluşacak.

Avrupa takımını oluşturan oyuncular Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem ve Marin Cilic'ken, Dünya takımında yer alan tenisçiler ise Milos Raonic, Jack Sock, John Isner ve Sam Querrey.

Takımların kalan iki tenisçileriyse Avrupa takımı kaptanı Bjorn Borg ve Dünya takımı kaptanı John McEnroe tarafından belirlenerek önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





