Murray'nin yenilmezlik serisi 22 maça çıktı.

Sezonun en iyi sekiz raketini buluşturan ATP Dünya Turu Finalleri'nde yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Çapraz eşleşme usulüyle belirlenen yarı finaller buna göre Andy Murray-Milos Raonic ve Novak Djokovic-Kei Nishikori olarak şekillendi.

Londra'daki O2 Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun sonunda klasmanın zirvesindeki yerini koruyarak sezonu lider tamamlamak isteyen Murray, gruptaki son maçında etkileyici bir performansa daha imza attı. Sırasıyla Marin Cilic ve Kei Nishikori'yi yenerek Stan Wawrinka'nın karşısına çıkan İskoç yıldız, ilk servislerinden %87 ile puan çıkardığı mücadeleden 6-4, 6-2 ile üstün ayrılarak adını son dörde yazdırmasını bildi.

1 saat 27 dakika süren buluşmada Wawrinka'nın 27 basit hatasına karşılık 13 basit hatayla oynayan Murray, file önündeki denemelerinde 12/15'lik bir orana ulaştı. Son olarak Fransa Açık yarı finalinde yendiği dünya 3 numarası Wawrinka'ya bir kez daha geçit vermeyen Murray, rakibiyle olan maç kaydını 10-7'ye geliştirdi.

ATP Dünya Turu Finalleri'nde grup aşaması, John McEnroe Grubu'nun prestij niteliği taşıyan Kei Nishikori-Marin Cilic mücadelesiyle sona erecek.