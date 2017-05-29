Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Fransa'nın kadınlardaki en iddialı oyuncusu Kristina Mladenovic, evindeki Grand Slam turnuvasına dramatik bir galibiyetle başladı. 13 numaralı seribaşı, tam üç saat süren buluşmada Jennifer Brady karşısında sırtından yaşadığı probleme rağmen 3-6, 6-3, 9-7 ile galip gelerek adını ikinci tura yazdırdı.

Mücadeleye hızlı başlayan dünya 88 numarası Brady, 3-0 önde girdiği ve ilk servislerinden %90 ile puan çıkardığı birinci seti 6-3'le hanesine yazdırdı. Roland Garros'ta son üç yıldır üçüncü tur oynayan Mladenovic, sakatlık molası kullandığı açılış setinin ardından ikinci sette kontrolü elden bırakmadı.





Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerden çıkıp dördüncü tura kadar ilerleyerek dikkatleri üzerine çeken Brady önünde agresifliğini arttıran Mladenovic, rakibine yalnızca üç kazanma vuruşu yaptırdığı bu seti 6-3'le kazanıp final setinin kapısını çaldı.

Kariyerinde ilk kez Fransa Açık'ta raket sallayan Brady, karar setine servis kırarak başladı. Hızlı bir şekilde 3-0'a ulaşan 22 yaşındaki ABD'li tenisçi, beşinci oyunda break avantajını geri verdi. 5-5'te dengelenen setin 11 ila 15. oyunları arasında ise her iki taraf da servisine tutunamadı.





7-7 eşitlikle girilen oyunda Brady'nin servisini 15'e karşı kıran Mladenovic, üçüncü kez maç için servis attığı bir sonraki oyunda hata yapmadı. Kullandığı etkili servisle Brady'yi hataya zorlayan Mladenovic, 83 dakikalık nefes kesen seti 9-7 ile noktalayıp yoluna devam etmesini bildi.

Kazandığı maç puanıyla birlikte gözyaşlarını tutamayan Kiki, ikinci turda turnuvanın 2012 finalisti ve eski bir ilk 10 oyuncusu İtalyan Sara Errani ile karşı karşıya gelecek. Elemelerden gelen Errani ise Japon rakibi Misaki Doi'yi 7-6(7), 6-1'lik setlerle saf dışı bıraktı.





Ali Katipoğlu - Paris