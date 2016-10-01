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Kadınlar tenisinde bu sezonun flaş ismi Angelique Kerber, Singapur'daki WTA Finalleri'nde de doludizgin gidiyor. Kırmızı Grup'taki ilk maçında Dominika Cibulkova'yı üç sette geçen Alman tenisçi, bugün de Simona Halep önünde 6-4 ve 6-2'yle galip gelerek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Maça Halep'in servisini kırarak başlayan Kerber, daha sonrasında bu avantajını yitirse de 4-3 geriye düştükten sonra üst üste üç oyun birden kazanarak açılış setini 6-4'le hanesine yazdırdı. Daha rahat bir görüntü sergilediği ikinci seti de 6-2'yle cebine koyan Angie, grupta ikide iki yaparak yarı finale göz kırptı.

KEYS'DEN WINNER ŞOV

Kırmızı Grup'ta günün ikinci maçı ise gruptaki ilk maçlarını yitiren Madison Keys ve Dominika Cibulkova'yı buluşturdu. Mücadele boyunca agresif oyunuyla dikkat çeken Keys, doğrudan puanlarda 26'ya 6 üstünlük kurduğu Cibulkova'yı 6-1, 6-4'le zorlanmadan yendi ve gruptaki iddiasını sürdürdü.

Bugün oynanan müsabakaların ardından grupta liderliği ele geçiren Kerber'e yarı finale çıkması için Keys önünde alacağı 1 set yeterli olacak. Dünya klasmanının 1 numaralı ismi, Cibulkova'nın Halep'ten set alması hâlinde de kendi maçının sonucuna bakılmaksızın son dört oyuncu arasına kalacak.

Yunus Dilber

