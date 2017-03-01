Dizindeki sakatlık nedeniyle altı ay uzak kaldığı kortlara Avustralya Açık zaferiyle geri dönen Roger Federer, sezonun ilk Masters turnuvasından da büyük ödülle ayrıldı. Hafta boyunca set kaybı yaşamayan 35 yaşındaki İsviçreli yıldız, finalde vatandaşı Stan Wawrinka'yı yenerek 25. Masters zaferini kutladı.

Melbourne'da kariyerinin 18. slam şampiyonluğuna yürürken yarı finalde devirdiği Wawrinka'ya yine şans tanımayan Federer, 80 dakika sonunda korttan 6-4, 7-5'le üstün ayrılarak mutlu sona ulaştı. Wawrinka karşısında üst üste dördüncü defa kazanan Federer, aralarındaki maç kaydını 20-3'e geliştirdi.

Turnuva boyunca servis kullandığı 48 oyunun 47'sini hanesine yazdırarak etkileyici bir işe imza atan Roger, 2015 Cincinnati'den bu yana ilk Masters birinciliğini elde etti. Bu düzeyde kupa kazanan en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçen Federer, 138. finalinde 90. kez sevinen taraf oldu.

2004, 2005, 2006 ve 2012'den sonra Indian Wells'teki beşinci zaferine uzanan Roger Federer, bu başarısı neticesinde klasmanda dört sıra ilerleyerek altıncılığa yerleşti. Dördüncü Masters finalinde üçüncü yenilgisini tadan Stan Wawrinka ise üçüncü basamaktaki yerini korudu.



