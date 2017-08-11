Tenisseverlerin Rogers Cup'taki 'Fedal' finali hayaline Kanadalı tenisçi Shapovalov set çekti. Kanadalı genç raket turnuvanın 1 numaralı seribaşı Nadal'ı 3-6, 6-4, 7-6 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.





İlk sette rahat bir görüntü çizen ve sadece 38 dakika sonunda seti 6-3 ile hanesine yazdıran İspanyol raket için kolay bir galibiyet öngörenler fazlaydı. Ancak sonraki setlerde kortta Shapovalov rüzgarı esmeye başladı. Bir önceki turda Del Potro’yu saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çeken Shapovalov, kendi evinde oynama avantajını da kullanarak ikinci seti 53 dakika sonunda 6-4 ile final setini de tie-break sonucu 7-6 ile kazanarak kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti. Kariyerindeki sadece 6.galibiyetini almış olan dünya 143 numarası Kanadalı tenisçi bu zaferle birlikte en genç Masters 1000 çeyrek finalisti olma başarısının da sahibi oldu. Rafael Nadal ise turnuva sonrasında tekrar dünya 1 numarası olabilme fırsatını tepmiş oldu.













Maçtan sonra konuşan Nadal, “Özellikle üçüncü setin tie-breakinde rezalet oynadım, çok hata yaptım. Rakibimin ise kaybedecek bir şeyi yoktu ve çok iyi iş çıkardı. Bu benim için belki de yılın en kötü maçıydı, mutlu değilim, yarın antrenman yapmak istemiyorum direk Cincinnati’ye gideceğim.” ifadelerini kullandı.





Dünya 143 numarası Shapovalov çeyrek finalde Adrian Mannarino ile karşı karşıya gelecek.



