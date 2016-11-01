Milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinin ve Türk tenisinin üçüncü WTA çiftler zaferine Çin'in Zhuhai şehrinde gerçekleşen WTA Elite Trophy turnuvasında uzandı. Bu sene ikincisi yapılan ve altı davetli ekibin yarıştığı prestijli organizasyonda ev sahibi ülkeden Xu Yifan ile ortaklık kuran 20 yaşındaki Soylu, grup aşaması dahil olmak üzere hafta boyunca oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı.

Orchid Grubu'nu lider tamamlayarak finale ilerleyen Soylu/Xu tandemi, şampiyonluk maçında Çinli ortaklar Yang Zhaoxuan/You Xiaodi ile kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan final, karşılıklı kazanılan setler sonrası maç tie-break'e uzarken kritik oyunda Soylu ve Xu'nun üstünlüğü vardı. 1 saat 27 dakika sonunda Yang/You ikilisini 6-4, 3-6, 10/7 ile deviren Soylu/Xu, büyük ödülü kucaklayan ekip oldu.

Dünya çiftler sıralamasının 77. basamağında bulunan İpek Soylu, 2016'nın nisan ayında TEB BNP Paribas İstanbul Cup, ekim ayında da Taşkent Açık WTA turnuvasında ipi göğüslemişti. İpek'in bir sonraki durağı ise Japonya'nın başkenti Tokyo'daki 100 bin dolar toplam ödüllü ITF turnuvası olacak.