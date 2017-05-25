Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Milli tenisçi İpek Soylu'nın sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'taki tekler mücadelesi elemelerin ikinci turunda son buldu. İpek, geçen sene aynı adreste elemelerin final turunda yendiği Ukraynalı rakibi Kateryna Kozlova'ya bu defa 7-6, 2-6, 6-3 kaybetti.





Oyunlarda 5-4 ve 6-5 önde olduğu anlarda kullandığı set servislerinde işi bitiremeyen Soylu, 3/0 öne geçtiği tie-break'te üstünlüğünü koruyamayınca ilk seti 7/4'lük tie-break neticesinde klasmanın 140. basamağındaki Kozlova'ya gitti.





Açılış turunda elemelerin 11 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'yı saf dışı bırakan İpek, ikinci sette güçlü servisleriyle etkili oldu. Birinci servislerini %83'le oyuna sokan Soylu, üç kez servis kırdığı bu seti 6-2 ile hanesine yazdırıp mücadeleyi final setine taşıdı.





Karar setine hızlı başlayan Kozlova, iki kez servis kırıp 3-0 öne fırladı. 5-3 üstün girdiği dokuzuncu oyunda Soylu'nun gösterdiği dirence rağmen eline geçen altıncı maç puanında hata yapmayan Kozlova, 2 saat 26 dakika sonunda galibiyete uzanan taraf oldu.





Bu yenilgi neticesinde ana tablo şansını yitiren İpek, Roland Garros'taki serüvenine Gürcü Oksana Kalashnikova ile ortaklık kuracağı çiftler kategorisinde devam edecek.





Kaynak: ttf.org.tr











