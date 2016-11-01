Çin’in Zhuhai şehrinde gerçekleşen WTA Elite Trophy turnuvasında ter döken 20 yaşındaki milli tenisçi İpek Soylu, ev sahibi ülkeden Xu Yifan ile birlikte çiftlerde finale yükseldi. Soylu/Xu ekibi, bu galibiyet neticesinde ikide iki yaparak gruplarını birinci sırada tamamladı ve şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Prestijli organizasyondaki ikinci sınavlarını Çinli tandem Liang Chen/Wang Yafan önünde veren Soylu ve Xu, karşılıklı alınan setlerin ardından düğümü maç tie-break’te çözdü. 1 saat 23 dakika süren buluşmadan 6-4, 3-6, 10/6 ile üstün ayrılan Soylu/Xu, böylece üç takımın yer aldığı Orchid Grubu’nda zirveye çıktı ve finale ilerledi.

Ortaklıklarının ilk turnuvasını oynayan dünya çiftler sıralamasının 77. basamağındaki Soylu ile 20. basamağındaki Xu’nun pazar günkü final karşılaşmasındaki rakipleri, Lotus Grubu'nu lider bitiren Çinli ikili Yang Zhaoxuan/You Xiaodi olacak. WTA Elite Trophy tekler finalinde ise Petra Kvitova ile Elina Svitolina kozlarını paylaşacak.