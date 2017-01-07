Yeni sezonun başlamasıyla birlikte WTA Turu'nda şampiyonluk kazananlar listesine iki yeni isim daha eklendi. Şenzen'de Katerina Siniakova zirveye çıkarken, Auckland'da ise zafer Lauren Davis'in oldu.

Çin'deki turnuvanın ikinci turunda dünya 4 numarası Simona Halep'i devirdikten sonra yarı finalde 3 numaralı seribaşı Johanna Konta'yı saf dışı bırakan Siniakova, şampiyonluk maçında bu adreste üst üste ikinci finalini yakalayan Alison Riske ile karşılaştı.

77 dakikada tamamladığı mücadeleyi 6-3, 6-4'lük setlerle kazanan 19 yaşındaki Çek raket, üçüncü finalinden ilk kupasını çıkarırken, rakibi Riske'i yine ikincilikte bıraktı.

Klasmanın 61. basamağındaki ABD'li Davis de Siniakova gibi üçüncü finalinde şeytanını bacağını kırmayı başardı. Davis, açılış haftasındaki diğer Uluslararası seviye organizasyona ev sahipliği yapan Yeni Zelanda'daki finalde Ana Konjuh'a şans tanımadı.

Hafta boyunca tek set kaybı yaşayan Davis, turnuvanın 8 numarası Konjuh önünde üstün bir oyun ortaya koyarak 6-3, 6-1'le galibiyete uzandı ve büyük ödülü kucakladı.



Lauren Davis (Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography)

