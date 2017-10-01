Dünya eski 1 numarası Martina Hingis, emekliliğin ardından 2013'te döndüğü tura, Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nin ardından veda edeceğini açıkladı.

Profesyonel kariyerine 14 yaşındayken, 1994 yılında başlayan İsviçreli raket, 2002 yılında dizindeki sakatlıktan dolayı 40 tekler ve 36 çiftler şampiyonluğuyla tenise veda etmek zorunda kalmıştı.

2006 yılında tura geri dönen Hingis dünya sıralamasında 6 numaraya kadar tırmanmış, ancak 2007 yılında Wimbledon esnasında yapılan kokain testinin pozitif çıkmasının ardından aldığı 2 yıllık ceza sonrası raketi bir kez daha asmıştı.

2013 yılında tura dönen ve çiftler kategorisinde mücadele eden 37 yaşındaki raket, "üçüncü bahar"ında, partnerleri Sania Mirza ve Chan Yung-Jan ile çıktığı beş Grand Slam finalinden dördünü kazandı ve 3 WTA Finalleri ile 16 WTA Premier seviyesi şampiyonluğu elde etti. Hingis aynı zamanda, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda partneri Timea Bacsinszky ile gümüş madalyaya uzandı.

Ekim ayının başında çiftler dünya sıralamasında zirveye yerleşen Hingis, emeklilik kararını partneri Chan Yung-Jan ile birlikte Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nde Anna-Lena Groenefeld ve Kveta Peschke'yi yenerek yarı finale yükselmesinin ardından duyurdu.

1996'te, 15 yaşındayken Helena Sukova ile beraber kazandığı Wimbledon çift kadınlar şampiyonluğuyla Açık Dönem'in en genç Grand Slam şampiyonu olan ve 1997'de WTA tarihinin en genç tekler 1 numarası unvanını alan Hingis, 1998'de çiftlerde takvim Grand Slam'i yapmayı başarmıştı.

Facebook üzerinden açıklama yapan ve kendisini tenise başlatan annesi Melanie Molitor'a teşekkür eden İsviçreli tenisçi, "Tarihin gösterdiği üzere, geçmişte tenisten uzak kalmayı başaramadım. Gelecekte beni bekleyen fırsat ve mücadelelerle yüzleşmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Martina Hingis, 23 yıla yayılan kariyerine 5 tekler, 13 çiftler ve 7 karışık çiftler Grand Slam zaferiyle nokta koydu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

