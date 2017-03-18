Okyanus Koleji'nin temsil ettiği Türkiye, Brezilya'nın Recife şehrinde devam eden Dünya Okullararası Tenis Şampiyonası'nda kızlarda ve erkeklerde finale yükseldi.





Berfu Cengiz, İpek Öz, Zeynep Erman, Barbara Quagliardi, Ebru Zeynep Yazgan ve Nil Kalaycı'dan meydana gelen kız takımı, grubunu Almanya ve Belçika'nın önünde lider tamamladıktan sonra çeyrek finalde Çin, yarı finalde de İtalya'yı mağlup etti. Ay-yıldızlı kızların şampiyonluk maçındaki rakibi Almanya olacak.





Erkekler mücadelesinde Kaya Göre, Yankı Erel, Cem Ertürk, Baran Cengiz, Bora Şengül ve Boran Ulusoy'un oluşan Kırmızı-beyazlılar, İskoçya ve Şili'yi yenerek birinci olduğu grup aşamasının ardından sırasıyla Fransa ve Tayvan'a şans tanımadı. Milliler, finalde İskoçya-İngiltere serisinin galibiyle karşılaşacak.



