Simona Halep, Roma'da Svitolina ile oynadığı final maçında düşerek bileğinden sakatlanmıştı.

Elina Svitolina ile oynadığı Roma Açık finali sırasında sakatlanan Simona Halep'in bileğinde yırtık tespit edildi. Sakatlığıyla ilgili gelişmeleri instagram hesabından duyuran Rumen oyuncu Fransa Açık'ta oynama şansının yüzde 50 olduğunu duyurdu.

Dünya sıralamasında 4. sırada bulunan Halep, tedavisi için Paris'e geldiğini ifade ederek, "Süratli iyileşmek için dua ediyorum. MR'da bileğimde yırtık tespit edildi. Roland Garros'ta oynayabilmek için elimden geleni yapacağım. Doktorlar oynama şansımın yüzde 50 olduğunu söylüyor ama Pazar gününden bu yana tedavimde olumlu gelişmeler var" sözlerini kullandı.

Olumlu düşünmeye çalıştığını belirten Simona Halep destek mesajları için hayranlarına teşekkür etti.

Sezona iyi başlayamayan Rumen tenisçi toprak sezonunda aldığı başarılı sonuçlarla Roland Garros'un en büyük favorilerinden biri haline gelmişti. Stuttgart'ta yarı final oynayan Halep ardından Madrid finalinde Kristina Mladenovic'i mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.