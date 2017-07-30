En son geçen sene Prag’da düzenlenen Umag turnuvasında şampiyonluğa ulaşan İtalyan tenisçi Fabio Fognini 2017 yılındaki ilk kupasına İsviçre’de uzandı. İlk finalini oynayan Alman rakibini 6-4, 7-5’lik setlerle deviren İtalyan tenisçi bir yıl aradan sonra tekrar bir toprak kort turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.



İsviçre’de düzenlenen Gstaad turnuvasının finalinde karşı karşıya gelen ikilinin maçında gülen taraf Fabio Fognini oldu. Turnuvada finale gelinceye kadar oynadığı üç maçta da set kaybeden dünya 31 numarası, finalde turnuvaya wild-card ile katılan Alman rakibi Hanfmann’a set vermedi ve 1 saat 34 dakika süren maçı iki sette noktaladı. Fognini bu şampiyonlukla birlikte kariyerinin 5., baba olduktan sonraki ise ilk kupasını havaya kaldırmış oldu.



İtalyan Fognini bu şampiyonlukla birlikte 86.000 euroluk ödülün de sahibi olurken, ATP tur seviyesindeki ilk finaline çıkan Hanfmann ise kariyerinin en büyük ödülü olan 45.000 euro para ödülünün sahibi oldu.



Eren Andaç / Tenisdunyasi.net



