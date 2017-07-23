İspanyol David Ferrer 2017 yılındaki ilk kupasını İsveç’te kaldırdı. Bastad turnuvasının finalinde karşılaştığı Ukraynalı rakibi Alexander Dolgopolov’u 6-4, 6-4 yenen Ferrer kariyerinin 27. kupasına ulaştı.



Daha önceki 13 karşılaşmalarında rakibini dokuz kez mağlup etmesine rağmen toprakta yaptıkları iki maçı da kaybeden Ferrer, Dolgopolov’a karşı ilk toprak galibiyetini İsveç’te aldı. Bu sene şubat ayında bir başka toprak turnuvası olan Arjantin Open’da mutlu sona ulaşmayı başaran Dolgopolov karşısında Ferrer, ilk seti 43 dakika sonunda 6-3 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette skor 5-1 iken burada maçı bitiremeyen ve durumun 5-4’e kadar gelmesine engel olamayan İspanyol raket, 45 dakika sonunda bulduğu yedinci maç puanında oyunu noktaladı ve 2015 Avusturya’da kazandığı kupadan sonra ilk, Bastad’da üç, toplamda ise 27. kupasını havaya kaldırmış oldu.



David Ferrer bu kupayla birlikte bu sene 30. maçındaki 16. galibiyetini elde ederken toplamda da kazandığı 27. kupasıyla, en fazla kupa kazanan isimler sıralamasında dört büyük raketin ardından beşinci sıradaki yerini korumuş oldu. Listenin en üst sırasında 93 kupayla İsviçreli Roger Federer yer alıyor.





