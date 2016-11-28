Tenisin Dünya Kupası olarak bilinen Davis Cup'ta mutlu son Arjantin'in oldu. Hırvatistan karşısında deplasmanda oynadıkları final serisinin son gününe 2-1 geride giren Tangocular, bugün oynanan iki tekler maçını da kazanarak tarihlerinin ilk Davis Cup şampiyonluğuna ulaştı.



Zagreb'deki finalin son günündeki ilk karşılaşma iki ekibin serideki en büyük kozlarını buluşturdu. Juan Martin del Potro karşısında ilk iki seti alan Marin Cilic, ev sahibi ülkeyi kupanın yalnızca bir set kadar uzağına taşısa da devamını getiremedi. 4 saat 57 dakikada sonuçlanan maraton mücadeleden 6-7(4), 2-6, 7-5, 6-4 ve 6-3'lük setlerle galip ayrılan Del Potro, müthiş bir geri dönüşün ardından ülkesi Arjantin'i ayakta tuttu.



Serinin galibini belirleyecek son maçta ise Ivo Karlovic ile Federico Delbonis kozlarını paylaştı. Rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setler sonunda zorlanmadan yenen Delbonis, 2 saat 11 dakikada kazandığı maçın ardından Tangocuların şampiyonluğunu ilan etti.



Arjantin, bu sonuçla ülke tarihinde bir ilki yaşarken kupa, üst üste dördüncü defa final serisini deplasmanda oynayan takıma gitti. Davis Cup'ta 11 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğunu yaşamak isteyen Hırvatlar ise kendi evlerinde kaybettikleri final serisi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Yunus Dilber

