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Nisan ayında İsviçre'nin Biel şehrindeki WTA turnuvasına dünya 233 numarası olarak katılan ve elemelerden gelip zafere uzanarak etkileyici bir başarıya imza atan Marketa Vondrousova, Grand Slam kariyerine de güçlü bir başlangıç yaptı. 1999 doğumlu Çek tenisçi, Roland Garros'ta elemelerden ana tabloya yükselirken oynadığı üç maçta rakiplerine yalnızca yedi oyun şansı tanıdı.

2014 ve 2015'te gençlerde yarı final oynadığı Fransa Açık'ta elemelerin ilk turunda Nadia Podoroska'yı 6-0, 6-1'le geçen Vondrousova, ikinci turda Barbara Haas karşısında da aynı skorla sevindi. Gençler eski 1 numarası Vondrousova, elemelerin son turunda ise Anna Blinkova'yı 6-1, 6-4'le saf dışı bıraktı ve ana tablo vizesini cebine koydu.

Paris'teki eleme mücadelesinde en dikkat çeken performanslardan birini sergileyen klasmanın 94. basamağındaki Vondrousova, ana tablo birinci turunda ise ev sahibi ülkenin wildcardlı temsilcisi Amandine Hesse ile eşleşti.

Sezonun ikinci slam turnuvasında kadınlarda elemeleri aşan diğer isimler Sara Errani, Beatriz Haddad Maia, Richel Högenkamp, Ana Bogdan, Quirine Lemoine, Petra Martic, Alison Van Uytvanck, Miyu Kato, Kateryna Kozlova ve Bethanie Mattek-Sands oldu.

ELEME TABLOSU

Ali Katipoğlu - Paris