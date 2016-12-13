Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde bu sene beşincisi gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası'nda "Sporda Sınır Tanımayanlar" isimli panele katıldı.

Moderatörlüğünü Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici'nin yaptığı panelde Durmuş'un yanı sıra Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Ironman Dünya Şampiyonası Yarışmacısı Bahar Saygılı ve Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Orhunbilge de yer aldı.

Dünyada ve Türkiye'de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini bir araya getiren inovasyon odaklı etkinlikte konuşan Cengiz Durmuş, "Tenis zengin sporudur" algısını ortadan kaldırma yolunda önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Türk tenisinin büyük destekçisi TEB ile birlikte "Sokak Tenisi" etkinlikleri düzenleyerek tabana indiklerini belirten Durmuş, "Geleceği planlarken önce inanmak lazım. Tüm gençlerimizi inandırmak ve geleceğe yürümek zorundayız." dedi.

2016'nın Türk tenisi adına ilklerle dolu bir sezon olduğunu vurgulayan Durmuş, uluslararası platformda söz sahibi bir ülke haline geldiklerini söyledi. Federasyon olarak kendilerini her zaman yenilemeye, geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Cengiz Durmuş, moderatör Ümit Leblebici'nin yönelttiği "Sporda en değerli kelime nedir?" sorusuna ise "Emek" cevabını verdi.

İlgiyle takip edilen "Sporda Sınır Tanımayanlar" panelinin sonunda Barış Orhunbilge tarafından katılımcılara Altınordu futbol takımının forması hediye edildi.

Kaynak: www.ttf.org.tr