ABD'de düzenlenen ve Amerika Açık öncesi son büyük turnuva olan Cincinnati'de şampiyonluk Grigor Dimitrov'un oldu. Finale gelinceye kadar set kaybetmeyen Bulgar raket, finalde de Avustralyalı rakibine 6-3, 7-5 ile üstünlük kurarak bu sezonun kendisi adına 3. kariyerinin ise en büyük şampiyonluğuna uzandı.

Kariyerlerinin ilk Masters 1000 finalini oynayan ikiliden açılış setinde avantajı ilk yakalayan isim Dimitrov oldu. Altıncı oyunda rakibinin servisini kıran ve sette avantajı yakalayan dünya 11 numarası sonraki servis oyunlarında da hata yapmayarak açılış setini 35 dakikada 6-3 ile hanesine yazdırdı. Dengede giden ikinci sette ise ilk 10 oyunda servis kırma yaşanmazken kritik 11.oyunda Avustralyalı tenisçi Kyrgios servislerinde bir anda ritmini kaybetti ve ikisi üstüste olmak üzere toplam 3 çift hata yaptı. Dimitrov bu noktada bulduğu ilk servis kırma puanını değerlendirdi ve bir sonraki servis attığı oyunda hata yapmayarak sete ve maça nokta koymayı başardı. Kariyerinin ilk masters 1000 kupasını kazanan Bulgar raket maçı 19 winner ve 17 basit hata ile tamamlarken, Kyrgios 21 winner ve 31 basit hata ile korttan ayrıldı.

Turnuva boyunca set kaybetmeyen ve yalnızca 1 kez servisini kırdıran (52/53) Bulgar tenisçi, Amerika Açık öncesi de formunu en üst noktaya çekerken yarın açıklanacak yeni sıralamada da yeniden ilk 10 arasına girmeyi garantilemiş oldu.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net