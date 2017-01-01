Dünya 1 ve 2 numarasını karşı karşıya getiren Katar Açık finalinde Novak Djokovic güldü. Andy Murray'ye 1 numaralı koltuğu kaptırdıktan sonraki ilk buluşmalarında rakibini 6-3, 5-7, 6-4'lük setlerle mağlup eden Sırp raket, 2017'nin ilk kupasını kaldırdı.

Yaklaşık üç saat süren ve heyecan düzeyi hiç düşünmeyen finalin galibi Djokovic, Murray'e karşı 36. buluşmalarında 25. galibiyetini aldı. İskoç tenisçinin 28 maç süren galibiyet serisi ise Doha'da son buldu.

Başa baş geçen ilk setin sekizinci oyununda 15/40'tan gelen, akabinde Murray'nin servisini kıran Djokovic 6-3'le avantajı ele geçirdi. İkinci sette 5-3 öne geçen ve kendi servisinde 40/15'i bulan Novak, üç maç puanından yararlanamadı. Murray, üst üste dört oyun alarak 7-5'le seti hanesine yazdırdı.

İkinci seti kaybettikten sonra raketini kıran Novak Djokovic son sette vites yükseltti. Yedinci oyunda Murray'nin servisini kırmayı başaran Sırp tenisçi, final setini 6-4'lük skorla kazanarak Doha'da unvanını korudu.

Kariyerinin 67. tekler zaferine uzanan Novak Djokovic'in 1 numaralı koltuğu geri almak için geçen yıl şampiyon olduğu Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşması, Murray'nin de çeyrek finalden önce elenmesi gerekiyor.





Merthan Can



