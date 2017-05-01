Fransa Açık öncesi gerçekleşen son Masters turnuvası niteliğindeki İtalya Açık'ta merakla beklenen üçüncü tur buluşmasında sevinen taraf Juan Martin del Potro oldu. Delpo, Roma'da 7 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Kei Nishikori'yi 7-6, 6-3'lük setlerle saf dışı bıraktı.





Pietrangeli Kortu'ndaki mücadelenin henüz ilk oyununda servis kıran del Potro, break avantajını sekizinci oyunda yitirince skor 4-4'te eşitlendi. Üç oyun sonra Nishikori'nin servisini bir kez daha çalan Delpo, set için servis attığı bir sonraki oyunda ise işi bitiremedi.





Tandil Kulesi lakaplı Arjantinli raket, karşılıklı breaklerin ardından gidilen tie-break'e 3/3'le geçilen ilk saha değişiminin ardından ağırlığını koydu. Son beş puanın dördünü hanesine 68 dakika süren birinci seti 7/4'lük tie-break neticesinde hanesine yazdırdı.





2009 Amerika Açık şampiyonu Del Potro, ikinci sette servis performansını daha da güçlendirdi. Dördüncü oyunda break'i bulan Delpo, dünya 9 numarası Nishikori karşısında üstünlüğünü korumasını bildi ve seti 6-3'lük skorla noktalayarak maçı bitirdi.





1 saat 54 dakika süren mücadelede birinci servislerinden %81'le puan çıkaran Del Potro, 2012 Fransa Açık dördüncü turunda Tomas Berdych önünde elde ettiği galibiyetten bu yana ilk 10'daki bir isme ilk defa toprak zeminde üstünlük kurmuş oldu.





Klasmanın 34. basamağındaki Juan Martin del Potro, Roma Masters çeyrek finalinde 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile kozlarını paylaşacak. Roma'da beşinci şampiyonluğunu arayan Djokovic ise Roberto Bautista Agut'u 6-4, 6-4'lük setlerle yenip yoluna devam etti.





Roma Masters çeyrek final eşleşmeleri:





Alexander Zverev - Milos Raonic

John Isner - Marin Cilic

Dominic Thiem - Rafael Nadal

Juan Martin del Potro - Novak Djokovic



