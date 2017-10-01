İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen tenis turnuvasında finalist isimler belli oldu. Geçen sene bu turnuvada şampiyonluk yaşayan Arjantinli Juan Martin Del Potro ve 2013 şampiyonu Bulgar Grigor Dimitrov rakiplerini mağlup ederek finale isimlerini yazdırmayı başardılar.

İlk seti tie-break sonucu kaybetmesine rağmen diğer setleri 6-4 ve 7-6 kazanarak mücadeleye nokta koymayı başaran Delpo, sezon sonu Londra'da düzenlenecek turnuva için de iddiasını sürdürmüş oldu. Geçen sene şampiyon olduğu turnuvada bu sene de finale adını yazdırmayı başaran dünya 19 numarası ayrıca kariyerinin 28. finaline de yükselmeyi başardı.

-DIMITROV SET VERMEDEN FİNALDE

Günün bir diğer yarı final maçında ise sezonun son dönemdeki formda ismi Grigor Dimitrov ile Fabio Fognini karşı karşıya geldi. 2013 şampiyonu Bulgar raket İtalyan rakibi karşısında set vermeden sonuca giderken bu turnuvadaki üçüncü kariyerindeki ise 13. finaline yükseldi.

İlk sette bir kez servis kıran ve bu avantajı ile sete nokta koymayı başaran dünya 8 numarası, ikinci seti de tie-break ile hanesine yazdırarak bu sezonki 4.finaline adını yazdırmayı başarmış oldu.

Maça 1 saat 30 dakikada nokta koyan Bulgar raket de Del Potro gibi sezon sonu turnuvası için iddiasını sürdürmüş oldu.

Geçen senenin şampiyonu ve 2013 yılının şampiyonunu karşı karşıya getirecek final mücadelesi pazar günü TSİ ile 16.00'da başlayacak.

Dimitrov ve Del Potro bu sezon üç kez karşı karşıya gelmiş ve sert kortta oynanan iki maçı da Grigor Dimitrov kazanmıştı. Del Potro tek galibiyetini Roma'daki toprak kort turnuvasında almıştı.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net