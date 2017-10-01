İsveç'te düzenlenen Stockholm tenis turnuvasında şampiyon bir kez daha Juan Martin Del Potro oldu. Geçen yılın şampiyonu unvanıyla geldiği turnuvada finalde Dimitrov'u set vermeden devirerek unvanını koruyan ve kariyerindeki 20. kupasına ulaşan "Tandil Kulesi", ayrıca bunu başaran tarihteki üçüncü Arjantinli oldu. (Guillermo Vilas-62, Jose Luis Clerc-25)

İlk sette beşinci oyunda servis kırarak avantajı yakalayan ve bu avantajını set boyu diri tutan Delpo bu seti 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci sette kritik puanları daha iyi oynayan taraf olan ve yakaladığı ilk servis kırma puanlarında bu şansı çok iyi değerlendiren dünya 19 numarası bu seti de 6-2 kazanarak 1 saat 25 dakika sonunda mücadeleye nokta koymayı başardı.

Aldığı bu galibiyetle Bulgar rakibine karşı son iki maçlık mağlubiyet serisine de son veren Arjantinli tenisçi sezon sonu turnuvaları için de iddiasını canlı tutmuş oldu. 4 ismin netleştiği Londra sezon sonu turnuvaları için kalan 4 koltuktan en şanslı adaylardan biri konumuna oturan Del Potro, bu hedef için sadece 470 puana ihtiyaç duyuyor.

-İLK 10 MU ? NEDEN OLMASIN

Maçtan sonra konuşan Arjantinli "Turnuvadaki en iyi maçımı oynadım, şanslıydım, Dimitrov'u da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Del Potro ayrıca "Hala ilk 20 içerisindeyim ve koruyacağım çok fazla puan bulunmuyor, bu yüzden ilk 10'daki rakiplerime biraz daha yaklaşabilme şansım var, bilek sakatlığımdan sonra bu hedefe ulaşmak benim için harika olur ancak bu seviyede oynamak ve sağlıklı kalabilmek de çok önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

Finalde Del Potro'ya mağlup olan Dimitrov ise "Juan'ı tebrik etmekten başka yapacak bir şeyim yok, çok iyi oynadı. Ne yazık ki bundan daha fazla savaşamazdım, Del Potro mükemmel oynadı" diyerek Arjantinli tenisçinin hakkını teslim etti.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net