2009 Amerika Açık şampiyonu Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro yılın ilk Grand Slam turnuvasından çekildi. İki yıldır bileğindeki sakatlık nedeniyle zor günler geçiren 28 yaşındaki oyuncu 2016'nın ikinci yarısındaki başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Delpo lakaplı yetenekli raket Rio Olimpiyat Oyunları finalinde Andy Murray'e epik bir final sonrası kaybetmiş, Kasım ayında ise ülkesinin ilk Davis Kupası şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Del Potro yayınladığı basın açıklamasında iyileşme sürecinin devam ettiğini bu yüzden Auckland Classic ve Avustralya Açık turnuvalarına katılamayacağını duyurdu. Ünlü tenisçi, "Yılın tamamında kortta olabilmek için fiziksel olarak iyi durumda olmalıyım. Eğer tenis beni iki yıl beklediyse Avustralya Açık da bir yıl bekleyebilir" sözlerini kullandı.

Del Potro'nun, 3 Şubat'ta İtalya ile Arjantin arasında Buenos Aires'te oynanacak Davis Kupası ilk tur maçında oynayıp oynamayacağı sonraki günlerde belli olacak.

KEYS DE AUS OPEN'I KAÇIRACAK

Yeniden eski dünya 1 numarası Lindsay Davenport ile çalışmaya başlayan Madison Keys de Avustralya Açık'ta raket sallayamayacak. Sezon bittikten sonra bileğinden artroskopi geçiren 21 yaşındaki Amerikalı tenisçi turnuvalara girmeden önce birkaç hafta daha antrenmanlarına devam edeceğini açıkladı.



Merthan Can











