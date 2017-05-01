TEB BNP Paribas İstanbul Open yarı finalinde geçen senenin şampiyonu Diego Schwartzman’ı 6-1 7-6(7) ile geçen 2 numaralı seribaşı Marin Cilic, oynadığı üçüncü maçta da set kaybı yaşamadan finale ilerledi.





Steve Darcis karşısında oynadığı çeyrek final mücadelesiyle birlikte 400 galibiyet barajını aşan 28 yaşındaki Hırvat tenisçi, maça fırtına gibi girdi ve sadece 27 dakika süren ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırdı.





İkinci sette de hız kesmeyen dünya 8 numarası, rakibinin servisini iki kez kırarak 4-0’lık üstünlük yakaladı. Bu noktadan sonra servis kalitesinde büyük düşüş yaşayan ve basit hataları artan Cilic, üst üste kırdırdığı servislerle skorun 4-4’e gelmesine engel olamadı.





Son şampiyon Schwartzman’ın da etkili oyunuyla set tie-break’e taşındı. Tie-break’te üç kez set puanı yakalayan Arjantinli raket, üçünden de yararlanamayınca avantaj Marin Cilic’e geçti. 2014 Amerika Açık şampiyonu, maç puanında hata yapmadı ve nefesleri kesen tie-break’i 9/7 kazanarak kariyerinin 28. finaline adım attı.





2016’da Cenevre’de oynadığı finalden bu yana ilk toprak kort finalini yakalayan Cilic, 2012’de Umag’da kazandığı turnuvadan bu yana toprak zeminde zafer yaşamamıştı.