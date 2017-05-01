Koza World of Sports tesislerinin bu sene üçüncüsüne ev sahipliği yaptığı TEB BNP Paribas İstanbul Open’da çeyrek finale yükselen son isim Viktor Troicki oldu. Genç rakibi Karen Khachanov’u 6-4, 7-6 ile geçen Troicki, Dusan Lajovic ve Laslo Djere’den sonra İstanbul’da son sekize kalan üçüncü Sırbistan temsilcisi oldu.





Toprak zeminde düzenlenen organizasyonda 5 numaralı seribaşı olarak raket sallayan Troicki, mücadeleye çok hızlı bir başlangıç yaparak 4-0 öne fırladı. Altıncı oyunda break dezavantajlarından birini ortadan kaldıran Khachanov, geri dönüş için çabalasa da dünya eski 12 numarasından izin çıkmadı. İlk set 41 dakika sonunda 6-4’le Troicki’ye gitti.





ATP Next Gen oyuncularından Khachanov, ikinci setin başında yine servisini kaptırdı. 3-1’i bulup galibiyet için önemli bir adım atan Troicki, break üstünlüğünü altıncı oyunda yitirdi. 5-4 gerideyken kendi servisinde bir set puanı kurtaran Troicki, ikinci setin düğümünü tie-break’te çözdü. Kritik oyunu 7/5 kazanan Troicki, 1 saat 36 dakika sonunda adını son sekize yazdırmasını bildi.





Troicki çeyrek finalde vatandaşı Laslo Djere ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Budapeşte’deki ATP turnuvasında elemelerden gelip yarı finale kadar ilerleyen klasmanın 153. basamağındaki Djere, yükselen performansını İstanbul’da da sürdürürken son maçında dünya eski 8 numarası Rus Mikhail Youzhny’yi 3-6, 6-0, 6-3’lük setlerle saf dışı bıraktı.





TEB BNP Paribas İstanbul Open çeyrek final eşleşmeleri:

Milos Raonic – Bernard Tomic

Laslo Djere – Viktor Troicki

Dusan Lajovic – Diego Schwartzman