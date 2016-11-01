2016 yılında TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta şampiyon olan, Rio Olimpiyat Oyunları'na katılarak bir ilki gerçekleştiren ve WTA sıralamasında 60. basamağa yükselerek kariyer zirvesi yapan Çağla Büyükakçay yeni sezona Dubai'de başlayacak. Büyükakçay, bu yıl ödül miktarı 100 bin dolara yükseltilen turnuvada son sampiyon olarak ter dökecek. Milli tenisçi geçen yıl 75 bin dolar toplam ödüllü olarak oynanan turnuvanın finalinde Çek Klara Koukalova'yı üç set sonunda geçerek mutlu sona ulaşmıştı.

Dubai Turnuvası için antrenörü Can Üner ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Çağla Büyükakçay verimli bir kamp dönemi geçirdiğini söyledi. İki haftalık tatilin ardından İsviçre'de iki haftalık kondisyon çalışması yaptıklarını belirten Büyükakçay, "Kondisyonerim Marc Frey ile İstanbul'da da çalışmalarımıza devam ettik. İki aylık aradan sonra yeniden kortlara döneceğim için heyecanlıyım. Geçtiğimiz yıl Dubai'de kariyerimin en büyük kupasını kazanmış ardından iyi bir çıkış yakalamıştım. Umarım bu yıl da aynısını gerçekleştiririm. Yeni sezonda da kendim ve Türk tenisi adına ilkleri başarmak istiyorum" diye konuştu.

Çağla Büyükakçay, Dubai Turnuvası'nın ardından İstanbul'a gelerek antrenmanlarını sürdürecek. Tecrübeli oyuncu daha sonra WTA Shenzen ve WTA Hobart turnuvalarında boy gösterecek. Büyükakçay, 16-29 Ocak tarihlerinde düzenlenecek yılın ilk Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta bu yıl ilk kez ana tabloda mücadele edecek.

(Merthan Can)

