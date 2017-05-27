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Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta ana tablo mücadelesi veren tek Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, açılış turunda 22 numaralı seribaşı Mirjana Lucic-Baroni ile eşleşti.





Klasmanın 23. basamağındaki tecrübeli Hırvat raket Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta yarı finale kadar ilerleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Tur düzeyinde üç tekler zaferi bulunan Lucic-Baroni, son olarak Roma'daki WTA turnuvasında üçüncü tur oynama başarısı göstermişti.





27 yaşındaki Büyükakçay ise geçen sene ikinci tur gördüğü Roland Garros'ta ikinci kez ana tabloda boy gösterecek. Çağla, 2016'da atladığı üç eleme turunun ardından ana tablo birinci turunda Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i yenmiş, ikinci turda Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya mağlup olmuştu.





Çağla Büyükakçay ile Mirjana Lucic-Baroni arasındaki Fransa Açık birinci tur müsabakası 28 Mayıs Pazar günü oynanacak. Eşleşmenin kazananı, ikinci turda Marina Erakovic-Shelby Rogers galibiyle karşılaşacak.



