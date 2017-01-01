Katar'ın başkenti Doha'daki Premier seviye WTA turnuvasında ana tablo mücadelesi veren Çağla Büyükakçay, açılış turunda karşılaştığı dünya 7 numarası İspanyol Garbine Muguruza'ya 6-3, 6-2 kaybetti.





Dün oynanması planlanan ancak yağmur nedeniyle bugüne ertelenen buluşmaya servisine tutunarak giren Çağla, ikinci oyunda yakaladığı break puanından faydalanamadı. Üçüncü oyunda servis kırıp 3-1 öne geçen 5 numaralı seribaşı Muguruza, güçlü servisleriyle Büyükakçay'a geri dönüş şansı tanımadı ve 6-3'le seti noktaladı.





Wildcard ile boy gösterdiği Katar Açık'ta geçen sene üçüncü tura kadar ilerleyen Büyükakçay, ikinci sete istediği başlangıcı yapamadı ve 4-0 geriye düştü. Milli tenisçi arka arkaya iki oyun alıp durumu 2-4'e getirse de maçın sonunu daha iyi oynayan Muguruza, iki oyunluk seriyle 6-2'ye ulaşıp 75 dakika sonunda adını ikinci tura yazdırdı.





Bu hafta itibarıyla klasmanın 82. basamağında yer alan Çağla'nın bir sonraki durağı WTA Dubai olacak.