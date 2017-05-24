Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında raket sallayan Başak Eraydın, Fransa Açık'taki ilk maçında ABD'li Jamie Loeb'e 6-1, 6-3'lük setlerle yenerek elemelerin ikinci turuna ilerledi.
Roland Garros'ta 12 nolu kortun dördüncü maçında karşılaşmasında sahne alan Eraydın, klasmanın 147. basamağındaki Loeb önünde çok güçlü bir performans sergiledi.
Birinci servislerinden %85'le puan çıkardığı mücadelede yalnızca dört oyun kaybı yaşayan 22 yaşındaki milli tenisçi, 58 dakika sonunda galibiyete uzanmasını bildi.
Eraydın, Fransa Açık'taki ikinci sınavını 25 Mayıs Perşembe günü dünya 106.'sı, elemelerin ise 5 numaralı seribaşı ismi Rumen Ana Bogdan karşısında verecek.