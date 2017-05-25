Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Geçtiğimiz ay sergilediği dikkat çekici performansla dünya sıralamasında ilk 200'e giren ve kariyerinde ilk kez bir slam turnuvasında mücadele etmeye hak kazanan Başak Eraydın, Fransa Açık elemelerinin ikinci turunda Rumen rakibi Ana Bogdan'a 6-4, 6-3 yenilerek ana tablonun uzağında kaldı.





Paris'teki elemelere ABD'li Jamie Loeb'i geçerek başlayan Eraydın, ikinci turda karşılaştığı WTA 106 numara Bogdan karşısında maça iyi başlasa da devamını getiremedi. 3-0 öne geçtiği açılış setini 6-4 yitiren Başak, ikinci sete servisini kırdırarak girdi.





Bu dezavantajı ortadan kaldıramayan Eraydın, maçta kalmak için servis kullandığı dokuzuncu oyunda bir kez daha servisini kaptırdı. Bu seti de 6-3'le hanesine yazdıran elemelerin 5 numarası Bogdan, 1 saat 20 dakika sonunda tur biletini cebine koydu.





Kaynak: ttf.org.tr





