



2016’nın sonunda hamileliğinden dolayı ara verdiği tenise Mallorca ve Wimbledon’da oynadığı maçlarla geri dönen dünya eski 1 numarası Azarenka, yakalandığı bir virüsten dolayı Stanford’daki WTA Premier turnuvasından çekildi.



Azarenka hamilelik sonrası tura dönüşünü Stanford’da yapacağını açıklamış ancak Mallorca Açık’a katılma kararıyla bunu öne almıştı.



2010’da burada şampiyon olan Belaruslu tenisçi klasmanda 203. basamakta bulunuyor.



Öte yandan Azarenka ve Maria Sharapova’nın Amerika Açık Serisi’nin 12 Ağustos’ta başlayacak olan ayağı Cincinnati turnuvasından wild-card aldıkları açıklandı.



Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net