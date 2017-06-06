Dünya 1 numarası Andy Murray, ATP'nin yetenekli gençlerinden Karen Kachanov'u etkili oyunuyla geçerek son sekize kaldı. ATP Next Gen oyuncularından olan rakibini 6-3, 6-4 ve 6-4'lük mağlup eden Murray, Roland Garros'ta üst üste yedinci kez çeyrek finale çıkmayı başardı.

21 yaşındaki rakibini yenerken etkili servisleri ve istikrarlı vuruşları ile dikkat çeken İskoç tenisçi sezonun 20. galibiyetine ulaştı. Murray'nin 2 saat 4 dakika süren maçta aldığı galibiyet ATP Turu'ndaki 650. zaferi olarak kayıtlara geçti. Marin Cilic'ten sonra (2009) Roland Garros'ta son 16'ya kalan en genç oyuncu unvanını yakalayan Karen Kachanov'un ilk Paris deneyiminde çeyrek finale çıkma hayali ise gerçekleşmedi.





Maç sonrası zor şartlara rağmen belki de sezonun en iyi maçını oynadığını dile getiren Andy Murray, "Kort oldukça rüzgârlıydı ve topa vurmak kolay değidi. Her maç daha iyi oynadığımı hissediyorum. Bugün toplara daha temiz vurdum ve doğru anlarda doğru vuruşları yaptım" diye konuştu.

Altı aydır dünya sıralamasında 1 numarada oturan Andy Murray, çeyrek finalde Japon Kei Nishikori ile karşılaşacak. İki oyuncunun daha önce yaptığı 10 karşılaşmanın sekizini Murray kazanmıştı. Murray ile Nishikori'nin toprak kortta yaptıkları tek maçı da (2015 Mutua Madrid Open) İskoç oyuncu galip bitirmişti.