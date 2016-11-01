İskoç yıldız Andy Murray, kariyerindeki en büyük eksikliklerden birini daha giderdi. Teklerde üç slam zaferinin yanı sıra iki olimpiyat altın madalyası bulunan 29 yaşındaki tenisçi, Paris Masters'ta adını finale yazdırarak yeni haftaya dünya 1 numarası olarak girmeyi garantiledi.

Sırasıyla Pekin, Şanghay ve Viyana'daki şampiyonluklar neticesinde bu haftaya Novak Djokovic'in 1915 puan arkasında ikinci basamakta giren Murray, Sırp rakibinin çeyrek finalde Marin Cilic'e elenmesiyle finale ilerlemesi durumunda zirveye çıkacaktı. Nitekim Murray, yarı finalde eşleştiği Milos Raonic'in sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilmesiyle ter akıtmadan finale yürüdü ve ATP klasmanının yeni lideri oldu.

1973 yılında başlayan resmi dünya sıralamasında teklerde en tepesine çıkan ilk Britanyalı olacak olan Murray, böylece Djokovic'i tam 122 hafta sonra koltuğundan indirdi. Murray, 2015'te ikincilik ödülüne uzandığı Paris Masters'ın bu sezonki finalinde ise Marin Cilic'i 6-4, 6-3'lük setlerle deviren John Isner ile karşı karşıya gelecek.