Country müziğin günümüzde en sevilen seslerinden Shania Twain Amerika Açık Açılış Gecesi töreninde Arthur Ashe’te olacak.



United States Tennis Association (USTA)’nın açıklamasına göre ‘Country Pop’un Kraliçesi’ olarak adlandırılan Shania Twain, 28 Ağustos’ta düzenlenecek Amerika Açık Açılış Gecesi töreninde en sevilen parçalarının yanı sıra, 2002’den bu yana çıkaracağı ilk albüm olan ‘NOW’dan da şarkılar seslendirecek.



Beş kez Grammy ödülü kazanan ve dünya çapında 90 milyondan fazla satan Twain’in yeni albümü 29 Eylül’de raflarda olacak.

Twain’in performansı ise en bilinen albümlerinden ‘Come On Over’ın çıkışının da 20. yıldönümüne denk geliyor.



Açılış Gecesi’nde Shania Twain’in yanı sıra USTA başkanı Katrina Adams ve efsane tenisçi Billie Jean King’de Arthur Ashe Kortu’nun açılışının 20. yılı nedeniyle yer alacaklar.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net



