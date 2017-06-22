TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın ayrıntılı öykülerinin bulunduğu Tenis Dünyası'nın 87. sayısı piyasaya çıktı. Antalya Open nedeniyle gecikmeli olarak yayınlanan derginin son sayısında Steve Darcis, Diego Schwartzman ve Mona Barthel ile yapılan özel röportajlar da yer alıyor.

11 yıldır yayınlanan ve Türkiye'nin en uzun sayılı spor dergilerinden biri olma yolunda ilerleyen Tenis Dünyası'nın Haziran sayısında gelecek hafta düzenlenecek Antalya Open'a da geniş yer ayrıldı. Dergide, Kaya Palazzo Belek kortlarında yapılacak turnuvada korta çıkacak son iki yılın Roland Garros yarı finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, Paolo Lorenzi, Fernando Verdasco, Borna Coric ve Victor Troicki gibi oyuncuların ayrıntılı profilleri bulunuyor.

Tenis Dünyası'nın sürekli yazarlarından Onur Akmeriç, Roland Garros öncesi başlayan Novak Djokovic-Andre Agassi işbirliğini masaya yatırdı. Emre Yazıcıol da ATP Turu'nda geleceğin yıldızları olarak gösterilen Alexander Zverev ile Nick Kyrgios'un portrelerini kaleme aldı.

Şevket Furkan Erbay, Mert Ertunga ve Bekir Emre de köşe yazılarıyla bu sayıya katkı verdi. 12. Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası, TBESF Türkiye Tekerlekli Sandalye Şampiyonası ve Türk Kalp Vakfı turnuvası da derginin bu sayısındaki diğer konulardan bazıları.

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