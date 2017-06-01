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Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nde Fransız Caroline Garcia'yı 6-4, 6-2'lik setlerle mağlup eden dünya 1 numarası Simona Halep, Kırmızı Grup'a galibiyetle başladı.

1 saat 27 dakika süren mücadelede 4 ace ve 13 puan vuruşu kaydeden Rumen raket, ikinci servislerinden de %71 ile puan çıkararak, iki hafta önce Çin Açık finalinde mağlup olduğu rakibini geçmeyi başardı.

Dünya 1 numarası olarak ilk turnuvasına çıkan Halep, "Bu tenis kariyerimde yaşadığım en harika duygu." diye konuştu.

WOZNIACKI'NIN ACELESİ VAR

WTA Finalleri'nde, Kırmızı Grup'taki bir diğer mücadelede Ukraynalı dünya 4 numarası Elina Svitolina'yı 58 dakikada geçen dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki, rakibine yalnızca iki oyun bıraktı.

Turun bu yıl en çok maç kazanan iki raketini karşı karşıya getiren maçta, 16 puan vuruşu kaydeden ve ilk servislerinden %76 ile puan çıkaran Wozniacki, rakibine karşı, çıktığı dördüncü mücadelede, 6-2, 6-0'lık setlerle ilk galibiyetini aldı.

2014'ten bu yana ilk kez WTA Finalleri'nde boy gösteren ve mücadelede yalnızca 5 basit hata kaydeden 6 numaralı seri başı Danimarkalı raket, bu yıl iki kez WTA Premier 5 seviyesi finallerde (Dubai ve Toronto) boyun eğdiği rakibine karşı aldığı galibiyetle ilgili, "İyi servis attım ve agresif kalmayı başardım." diye konuştu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net



