Tenisin 'yaramaz çocuğu' Nicholas Kyrgios, Singapur menşeli The Straits Times gazetesine verdiği röportajda kariyeri ve yaşantısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sene kariyerinin ilk şampiyonluklarını Atlanta, Marsilya ve Tokyo'da elde ederek 13. sıraya kadar ilerleyen genç raket: "Her gün çevremden neyi nasıl yapmam gerektiği ile ilgili bir sürü şey duyuyorum fakat hiçbirini umursamıyorum." dedi.

Geleceğin 1 numara adayları arasında gösterilen Avustralyalı, zirvede bulunma fikrinin kendisini heyecanlandırmadığını belirtirken "Sadece tenis oynuyoruz. Üzerinde düşündüğüm birçok dünyevi problem var ve tenis tüm bunların arasında küçük bir yere ait." sözlerini kullandı. Yükselen yıldız, Bir Slam kupası kaldırma fikri ile ilgili ise "Eğlenceli olabilirdi." yorumunda bulundu.

Neden tenis oynadığı ile ilgili soruya ise "Maalesef hepimizin paraya ihtiyacı var, değil mi?" şeklinde cevap veren Nick, tenisin getirdiği maddi güç ve şöhreti sevdiğini, ayrıca bunları diğer insanlara yardım etmek için kullanmak istediğini belirtti. Dünyayı gezerken yeni insanlarla tanışmanın büyük bir şans olduğunu sözlerine ekleyen genç raket, iki yıldır neden antrenörsüz çalıştığının sorulması üzerine ise "Çünkü ihtiyacım yok." şeklinde cevap verdi.

Cezası 16 Ocak 2017'de sona erecek olan Nick Kyrgios'un Avustralya Açık'ta raket sallaması bekleniyor.





Özgün Çağlar Deniz