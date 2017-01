Her şeyden evvel Ergi Kırkın’a kocaman bir bravo. Majör turnuvalarda gençler kategorisinde ana tabloda tekler maçını ilk kazanan Türk olarak tarihe adını yazdırdı. Geçen sene bu fırsatı eline dört Majör turnuvasında da geçmişti ama ikinci turu bulamamıştı. 2017’ye çok pozitif bir notla girmeyi başarmış oldu. Şimdiden kendisini tekrar tebrik edip maça geçelim.







O maçlar ile bu maç arasında en büyük fark başlangıç oldu. Geçen sene hep maçlarda erkenden servisini kırdıran ve geri düşen Ergi, bu sefer temposu yüksek başladı. Daha ilk oyundan Amerikalı rakibi Olukayode Alafia Damına Ayeni’yi servisinde bir hayli zorlayan, hatta kırma puanı bile yakalayan Ergi, oyunu kaybetmesine rağmen, kendi servisini rahat kazandıktan hemen sonra üçüncü oyunda kırmayı başardı ve dizginleri eline aldı. Ayeni’nin ilk set boyunca Ergi’nin servislerini kırma puanı fırsatlarını ve kendi servisinde oyun puanlarını hep cömertçe hatalar ile vermesi bir hayli sinirlenmesine sebep oldu. Amerikalı tenisçinin kort içinde bir hayli negatif enerji ürettiğini ve bu soruna antrenörlerinin hemen çözüm bulması gerektiğini vurgulayıp tekrar oyuncumuza dönelim. Geriden rallilerin çoğunda Ergi daha hakimdi ve Ayeni topları derin tutmakta zorlandı. Servis üstünlüğünü 4-3’e kadar koruyan Ergi’ye karşı Ayeni en iyi oyununu bu oyunda çıkardı ve Ergi’yi kırıp 4-4 yaptı. İşte orada Ergi’nin hemen rakibinin servisini geri kırması tekrar kendisinin güvenini yerine getirdi ve 5-4 oyununda kendi servisini hiç hata yapmadan kazandı. Kendisi ile maç sonrası kontak kurduğumda, Ergi özellikle bu iki oyunun çok önemli rol oynadığının altını çizdi.





İkinci set ise Ayeni taktik değiştirmeye bir nevi mecburdu çünkü raketimiz geriden rallilerin çoğunda üstünlük kuruyor ve puanları kazanmaya devam etti. Ergi’nin ikinci servislerine atak yapmayı denedi ikinci setin başlarında ve başarılı oldu. Nitekim Ergi bu baskıyı hissettiğinden çift hata bile yaptı. Ergi’nin servisini kırmayı başaran Ayeni hemen akabinde bir hayli kötü bir oyun oynayıp dört basit hata yapınca Ergi tekrar öne geçti. Bu sefer servislerinde ikinciye kalıp rakibinin fileye gelmesine müsaade vermemek isteyen Ergi, ilk servislerinde daha az risk alıp yüksek yüzdeye gidince Ayeni’nin return’lerde fileye çıkma planlarını önlemeyi başardı. Maçın bu döneminde tekrar Amerikalının kort içi negatif hareketlerine dikkat çekmek isterim. O kadar çok kendisi ile uğraşıyor, kaybettiği puanlardan sonra raketini atıyor ve kendi kendini bitiren monologlarda bulunuyordu ki, hata oranının yükselmemesi sürpriz olurdu. Mesela üstte bahsettiğim ikinci set 1-1 oyununda, ilk iki puanı backhand hataları ile kaybeden genç Amerikalı kendi kendine yüksek sesle birkaç cümle söylendikten hemen on saniye sonra puana başlamaya çalışınca çift hata yapıp 40-0 geriye düştü. Gençler bunlardan ders almalı. Bağırarak veya gözle görülür şekilde negatif reaksiyon vererek bir oyuncu içini deşarj edince hem bir sonraki puanı soğukkanlı olarak oynaması neredeyse imkansız oluyor hem de o halini gören rakibine güven veriyor. Nitekim Ayeni sinirlendikçe Ergi daha az hatalı oynadı ve vücut dili bir o kadar da disiplinli gözüktü. Servis üstünlüğünü set sonuna kadar sürdüren Ergi, 5-4 oyununda da iki tane forehand direk puanın yardımı ile maçı 6-4 6-4 bitirdi.





İki noktaya daha değinip yazıyı bitireyim. Ergi’nin oyununda tabii ilerlemeler var. Bu maçta da özellikle alçak volelerde bir hayli başarılı olduğunu gördüm. Voleye her geldiğinde rakibi aslında Ergi’nin ayağına topu indirmeyi başarıyordu ama her seferinde Ergi topun altına iyi giriyor ve voleyi derin geriye yollayıp bir sonraki vole veya smaç için kendisine zemin hazırlıyordu. Oyununu fileye gelme üzerine kurmamış genç bir oyuncu için bu vuruşu çözmüş olmak büyük bir avantaj ve ileride fileye gelme güvenini daha da arttıracaktır. İkinci olarak geriden rallilerde Ergi’nin backhand paralel vuruşlarından bahsedeyim. Zaten kendisinin en favori vuruşu bile diyebilirim. Özellikle uzayan puanlarda istediği zamanlamayı bulduğunda vites yükseltip ve direk puana gittiği vuruş. Bu maçta her önemli puanda ne zaman geriden ralliler uzadıysa hep bu vuruş sayesinde ya direk puan aldı ya da Ayeni’yi defans zorlayıp sonraki vuruşta puanı bitirdi.