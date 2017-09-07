Petra Kvitova - Astımı nedeniyle New York’taki hava-basıncı ve nemden aşırı rahatsız. Bıçaklandığı sol elindeki hisleri %100 yerine gelmiş değil.



Venus Williams Geçirdiği hastalık ve sakatlığı saymaya bu sayfa yetmez. Bunlara rağmen buradaki en sağlıklı raket gibi gözüküyor. Neredeyse yaş haddinden emekli olacak (37). Aralarında burayı kazanmış yegane raket (2000 ve 2001).



Sloane Stephens Genç yaşta geçirdiği sakatlık nedeniyle neredeyse bir yıldır kortlardan tamamiyle uzaktı. Bu yılın üçüncü ayında başladı tekrar oynamaya. Seribaşı olmayan iki raketten biri (diğeri Kanepi).



Kaia Kanepi Müthiş bir geri dönüş. Emekliliğini ilan etmişken yaşadığı başarıya bakın! Detaylarını önceki yazımda bulacaksınız. Elemeleri başarıyla geçip ta geldi çeyrek-finallere. Üstelik seribaşı da değildi.





Anast. Sevastova O Tenisin Gazileri !da emekliliğini ilan etmişti. Ama kronik hastalığından kurtulunca geri dönüp değişken oyunu ve aklıyla Sharapova’ya patladı!





Madison Keys Sakatlık nedeniyle 1 yıla yakın ara verdi. Önceden bıraktığı antrenörü efsane Lydsey Davenport ile dönüşünü birleştirdi. Dün dünya 4 numarasını turnuva dışına itti. ABD’nin en umut beslediği tenisci.



Carreno Busta Bel fıtığı yüzünden bir yıla yakın oynamadı.



Kevin Anderson 2016 ortasından bu yana sol dizinden, sağ omzundan, kasığından ve ayak bileğinden ameliyatlar geçirdi. Emekliliğini ilan etmişken döndü. 2.06 ile buradaki en uzun raket.



Del Potro, Nadal, Federer Geçirdikleri sakatlık ve ameliyatları sıralamaya kalksak her biri birer pehlivan tefrikası oluşturur. Hele Delpo!



Buradaki kriterlere gir(e)meyen(!) ve dolayısıyla sayamadığımız kadınlarda Pliskova ile Vandeweghe, erkeklerde ise Querrey, Rublev ve Schwartzman var. Yani 16’da 5. Tanrı hepsine sağlıklı günler bahşetsin.



2017 Amerika Açık’ta bugüne kadar kazanılan para ödüllerini de merak ediyorsunuzdur. Size erkeklerden bazı örnekler:





Dimitrov: $50,000.

Cilic: $86,000.

Shapovalov: $253,625.

Nadal: $470,000.

Federer: $470,000

Busta: $470,000.

Schwartzman: $470,000.





Sağlıkla ve hoş kalın.