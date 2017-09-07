Petra Kvitova - Astımı
nedeniyle New York’taki hava-basıncı ve nemden aşırı rahatsız. Bıçaklandığı sol elindeki
hisleri %100 yerine gelmiş değil.
Venus Williams Geçirdiği
hastalık ve sakatlığı saymaya bu sayfa yetmez. Bunlara rağmen
buradaki en sağlıklı raket gibi gözüküyor. Neredeyse yaş
haddinden emekli olacak (37). Aralarında burayı kazanmış yegane
raket (2000 ve 2001).
Sloane Stephens Genç
yaşta geçirdiği sakatlık nedeniyle neredeyse bir yıldır
kortlardan tamamiyle uzaktı. Bu yılın üçüncü ayında başladı
tekrar oynamaya. Seribaşı olmayan iki raketten biri (diğeri
Kanepi).
Kaia Kanepi Müthiş
bir geri dönüş. Emekliliğini ilan etmişken yaşadığı başarıya
bakın! Detaylarını önceki yazımda bulacaksınız. Elemeleri
başarıyla geçip ta geldi çeyrek-finallere. Üstelik seribaşı da
değildi.
Anast. Sevastova
O Tenisin Gazileri !da emekliliğini ilan etmişti. Ama kronik
hastalığından kurtulunca geri dönüp değişken oyunu ve aklıyla
Sharapova’ya patladı!
Madison Keys Sakatlık
nedeniyle 1 yıla yakın ara verdi. Önceden bıraktığı antrenörü
efsane Lydsey Davenport ile dönüşünü birleştirdi. Dün dünya 4
numarasını turnuva dışına itti. ABD’nin en umut beslediği
tenisci.
Carreno Busta Bel
fıtığı yüzünden bir yıla yakın oynamadı.
Kevin Anderson 2016
ortasından bu yana sol dizinden, sağ omzundan, kasığından ve
ayak bileğinden ameliyatlar geçirdi. Emekliliğini ilan etmişken
döndü. 2.06 ile buradaki en uzun raket.
Del Potro, Nadal, Federer
Geçirdikleri sakatlık ve ameliyatları sıralamaya kalksak her biri birer pehlivan tefrikası oluşturur. Hele
Delpo!
Buradaki kriterlere gir(e)meyen(!) ve
dolayısıyla sayamadığımız kadınlarda Pliskova ile Vandeweghe, erkeklerde ise Querrey, Rublev
ve Schwartzman var. Yani 16’da 5. Tanrı hepsine sağlıklı günler bahşetsin.
2017 Amerika Açık’ta bugüne kadar kazanılan
para ödüllerini de merak ediyorsunuzdur. Size erkeklerden bazı örnekler:
Dimitrov: $50,000.
Cilic: $86,000.
Shapovalov: $253,625.
Nadal: $470,000.
Federer: $470,000
Busta: $470,000.
Schwartzman: $470,000.
Sağlıkla ve hoş kalın.