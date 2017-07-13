Bugün Wimbledon’da kadınlar yarı-finalleri vardı. İlk maça İspanyol Muguruza ile Slovak Rybarikova çıktılar. Muguruza sanki karşısında bir rakip yokmuş gibi oynadı. Bir saatte 6-1, 6-1 biten bir maç için ben yazacak bir şey bulamam. Kusuruma bakmayınız.







Rybarikova sakatlıkları nedeniyle bu yıl bir çok maçı yarıda bırakmıştı. Karolina Pliskova ve Vandeweghe’yi yenmiş bir tenisciye haksızlık ya da saygısızlık yapmak istemiyorum ama yarı-finale kadar gelişi için bir rüya gerçekleşti diyordu dünkü basın-toplantısında. Doğru konuşmuş.





Hakikaten gerçeklerden ırak, bu çapta bir turnuvaya yakışmayacak kalitesizlikte bir yarı-final oldu. Muguruza antrenman bile yapmış olamaz. Hani bu denli heyecandan uzak bir Wimbledon’a layık bir maç oldu diyebiliriz. Umarım Konta-Williams maçı izlemeye değecek nitelikte olacaktır.





İyi akşamlar.







