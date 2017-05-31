Paris’te ilk günlerin en güzel yanı Petra Kvitova’nın kortlara dönüşüydü. Bu iyilik perisi kadın evine giren bir serseri tarafından raket kolundan/elinden tehlikeli bir şekilde bıçaklanmıştı. Önce el kaslarının çok zor iyileşeceği ve belki de kortlara dönemeyeceği ortaya konmuştu. Sonraları bu dönüşün en az 1-2 yıl alacağı ortaya çıktı. Ama iki kez Wimbledon kazanmış bu kadın çok daha kısa bir sürede raketini aldı, Paris’e geldi ve ilk tur maçını da kazandı. Kadınların bu karmaşasında ona gereksinim var.



İlk tur maçlarının sonuna geldiğimizde tenisin ne denli sabır ve süreklilik gerektiren bir spor olduğunu görüyoruz. Amerika'nın bu spora döktüğü paranın, yaptığı yatırımın haddi hesabı yok. Salt bu yüzden Ulusal Eğitim Merkezlerini bile taşıyıp uzay üstü gibi yeni bir tesis kurdular. En az 10 yıldır bu yatırım sürüyor. Hani diyeceksiniz ki izledikleri yöntem yanlış. Pek de haksızsınız diyemem ama bu denli de bahtsızlık olur mu?





Erkeklerde ABD 11 sporcuyla ana-tabloyu oynuyor. Daha ilk turda dokuzu elendi. Kadınlarda durumu idare ediyorlar. 15 raketin 8’i mücadeleyi sürdürüyor. Ev sahibi Fransızların durumu da pek iç açıcı değil. Uzun yıllardır ne kadın ne de erkekler finalinde bir vatandaşlarını göremiyorlardı. Anlaşılan bu özlem daha sürecek. Erkeklerde 18 raketin 11’i gitti. Kadınlarda ise 11’in altısı devam ediyor. Ama Roland Garros’un ana-sponsoru olan BNP Bankasının bir reklamı vardır. Burada kızıl kortu sulayan bir bakıcıyı izliyoruz…Altında şu ibare vardır : “Bu çorak toprağı sulamayı sürdüreceğiz”. Ne güzel değil mi böyle bir inanç ve sabır. Vatandaşına daha güven ve onur verici daha ne olabilir?





Slovak Klizen’in Fransız Lokoli’yi son sette yendiği maçta tokalaşma olmadı. Slovak’ın sürekli sakatlık bahanesiyle oyunu durdurmasını, drop-shotlara hiç koşmamasını saygısızlık olarak niteleyen Fransız “Böyle bir adama saygı göstermek niye” diyerek maç sonunda fileye gitmedi.





İlk yazımda Sizlere Paris’te sürprizlere hazır olun demiştim. Daha ilk turda evine dönenlere bakın: Erkeklerde ⇒ Başta çok erken ötmeye başlayan 10. sıradaki küçük Alexander olmak üzere Zverev kardeşlerin ikisi de; dünyanın en etkili forehand’i sayılan Amerikalı Jack Sock ve vatandaşı Querrey; Fransız Simon ve Muller. Kadınlarda ⇒ Dünya 1 numarası Kerber ve tüm kariyerinde Roland Garros’ta ana-tabloda tek bir maç bile kazanamamış dünya 7 numarası İngiliz Konta.





Yarın Çarşamba. 11:00’den itibaren (eğer Eurosport bunları seçip verirse) bana göre ilginç olabilecek maçlar:

WTA: Mattek Sands – Kvitova (1. maç)

ATP: Coric – Johnson (1. maç)

WTA: Muguruza – Kontaveit (2. Maç)

WTA: Çağla Büyükakçay – Shelby Rogers (2. maç)

ATP: Raonic – Dutra Silva (3. maç)





Hoşkalınız.



