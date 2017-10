Beklenildiği gibi Rafael Nadal , New York’un tek-erkekler şampiyonu oldu. İlk beş raketten üçünün (Andy Murray, Novak Djokovic ve Stan Wawrinka) olmadığı bir ABD Açık turnuvasına formunun zirvesinde gelen Nadal en büyük rakibi İsviçreli Federer’in de çeyrek finalde elenmesiyle epey rahatlamıştı. Buraya gelen en düşük sıradaki finalist olan Anderson karşısına tartışmasız favori olarak çıktı.



Nadal’ın üzerine gidip onu savunmaya zorlayacağını düşündüğümüz Güney Afrikalı, tahminlerin aksine onun oyununu oynamaya başlayınca açıkçası görüntü kaybı (!) bile yaşadık. İzleyen kimse ekrana yapışmadı. Sahadaki iki sporcu aynı klasta değillerdi.



Böyle bir yerde bu oyunu İspanyol Boğası’ndan iyi oynayacağını düşünmek bir nevi intihar. Anderson’ın en büyük silahı olan servisleri de arzuladığı etkiyi gösteremeyince geriye bir şey kalmıyor. Birkaç oyun sonra olay kendiliğinden koptu ve maç 6-3, 6-3, 6-4 bitti. Nadal her sette rakibinin servisini kırdıktan sonra işi idare ederek kendini fazla zorlamadı bile. Böylece 16. Grand-Slam turnuvasını kazanmış oldu. Bu, Federer’den üç eksik.



Her türlü sürprizi yaşadığımız bir ABD Açık izledik. Umulmadık raketler umulmadık yerlere geldiler. Gördüğüm kadarıyla gençliklerinden kaynaklanan güçleri bunların başlıca silahları. Tüm ağır-abilerin ve ablaların olacağı bir turnuvada süreklilik sağlamaları epey zor olacaktır. Bu olgu bilhassa kadınlarda geçerli olacaktır. Stephens haricindekilerin hiç biri böyle bir yükü sindirebilecek kafa yapısına sahip değil. Erkeklerde de Thiem ile Zverev haricindeki gençlerin (başta Rublev) hepsi bu kritere girer. Bunu en iyi gelecek yılın ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’ta görebiliriz. Yeter ki sakatlar iyileşebilsin, anneler de tenise dönebilsin.



Bir başka gerçeği aklımızdan çıkarmayalım. Nadal’ı Nadal yapan amcası Toni artık aktif antrenörlük görevini bırakıyor ve turnuvalarda/seyahatlerde onun yanında olmayacak. Onun her daim güvence aşılayan benliğinin eksikliğini İspanyol Boğası nasıl karşılayacak birlikte göreceğiz.



Artık normal bir uyku düzenine girme zamanı geldi. İyi haftalar dileyerek, hoş kalınız.



ABD Açık 2017’de diğer kategorilerdeki sonuçlar şöyle:



Çift Erkekler: Roger (HOL) & Tecau (ROM)



Çift Kadınlar: CHAN (TPE) & HINGIS (İSV)



Karışık Çiftler: HINGIS (ISV) & MURRAY (İNG)



Jünyor Erk.: WU (CİN)



Jünyor Kız.: ANISIMOVA (ABD)



Jünyor Erk.Çift: Japonları yenen ve ülkeleri birbirini tanımayan Taipei’li HSU ile Çinli WU çifti şampiyon oldu.



Jünyor Kız Çift: DANILOVIC (SRB) & KOSTYUK (UKR)



Efsaneler Çift Kadınlar: CLISTERS & NAVRATILOVA çifti DAVENPORT & FERNANDEZ çiftini yendi.



Efsaneler Çift Erkekler: McENROE (ABD) Kardeşler, LECONTE (FRA) & CASH (AUS) çiftini yendiler.



Tekerlekli Sandalye Erkekler: HOUDET (FRA) .



Tekerlekli Sandalye Kadınlar: KAMJI (JPN)



Buradan alınacak ders şudur : Uzakdoğu tenisi sağlam ve emin adımlarla gelmektedir. Yakında ilk 20 içerisinde Nishikori gibi bir kaç raket daha görürseniz hiç şaşırmayın.