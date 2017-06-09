Tenis yazmaya başladığımdan beri ilk kez böyle bir başlık atıyorum. Ama öyle bir maç izledim ki başka bir başlık çok anlamsız kalırdı.







'Toprağın Kralı', 'İspanyol Boğası' gibi lakapları olan Rafa Nadal, Fransa Açık yarı-finalinde karşısına çıkan genç neslin başlıca raketi Avusturyalı Dominik Thiem karşısında öyle bir üstünlük kurdu ki tam anlamıyla verdiği acıdan biz sıkıntı duyduk. Bunu da skoru yansıtan bir başlıktan daha yeterli bir seçenek bulamadım.





Thiem ki ilk 10 içine girmişti. Thiem ki onu çok kısa bir süre içinde hem de iki kez yenmişti. Thiem ki bir tur önce Djokovic’i son sette halkalayarak saf dışı bırakmıştı. Thiem ki Federer’i yenmişti.





İşte o Thiem, Nadal karşısında tam anlamıyla biçare idi. Rafa’nın kendisiyle istediği gibi oynamasına müsaade etmek zorunda kaldı. Bu Nadal’ı bastıramadığınız ve ritmini bozamadığınız sürece hele ki toprakta hiçbir şansınız yok. Hele Thiem gibi salt gücüne güvenerek sahaya çıkanlar toprakta biçareliğe mahkum olurlar.





Yazacak başka hiç bir şey yok. Zaten eğer izlemediyseniz bir yerlerden bulup indirin. Ne demek istediğimi iki puanda anlayacaksınız.





Yarın Cumartesi, saat 16:00’da kadınlar finali var. Unutmayın.





Hoşkalın.



